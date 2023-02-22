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Survivor’da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı!

Survivor’da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı!
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22 Şubat 2023 - 16:00

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki şiddetli deprem beraberinde 11 ili de ekledi. Binlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve ‘Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?’ sorusu merak edildi. İddiaya göre Survivor yarışmacıları depremi öğrendi ve 6 isim yarışmayı bıraktı.

Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki şiddetli deprem 6 Şubat’ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat’ta Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.

 

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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 2

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkemizde milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken ‘Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?’ sorusu da merak edildi.

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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 3

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.

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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 4

‘6 YARIŞMACI BIRAKTI’ İDDİASI

İddiaya göre bu süreçte yarışmacılar otelde kaldı ve 6 yarışmacı da Survivor’ı bıraktı.

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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 5

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları…

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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 6
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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 7
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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 8
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Survivor'da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! - Sayfa 9

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