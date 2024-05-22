Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Acil durum konseyi yapıldı: Kurallar değişti

Survivor All Star’da Nagihan’ın elenmesinden sonra oyunda artık sadece 10 kişi kaldı. Kırmızı Takım, Mavi Takım’ı 12-7 yenerek dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldu. Mavi Takım’da ise bir isim eleme adayı olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı Survivor’da son düzlükte oyunun kurallarının değiştiğini açıkladı. Ilıcalı “Şu anda takımlar denk, kimse takımlarda bir dengesizlik var diyemez. Bir sonraki elemeye de bu şekilde devam edilecek. Bireysele kadar bu takımlarla devam ediyorsunuz” dedi. Bu hafta aynı takımlarla devam edilecek ve kaptanlık oyunu oynanmayacak.
ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI
Uzun zamandır kadınların istediği artık gerçek oluyor. Acun Ilıcalı müjdeyi açıkladı ve “Bir süredir beklenen erkeklerle yarışalım dönemi başlıyor. Kadın erkek karışık yarışıyorsunuz. Adaylar karışık olacak, yarışlar karışık olacak. Artık iki takım da bu sezonun temsili. Artık ölüm-kalım savaşı olacak” dedi.
“HOŞUMA GİTTİ”
Yunus Emre “Ben çok mutlu oldum. Eski takım arkadaşlarımla omuz omuza devam edeceğiz. Dokunulmazlık oyunundaki intikamımızı alacağımızı da düşünüyorum. Motive oldum hoşuma gitti. Nagihan çok delikanlı biriydi, giderken beni verdiği mücadele ile çok etkiledi. Yaptığı konuşmayla da giderayak gönlümde bir yeri oldu. Onu güzel hatırlayacağım. Her şey geride kaldı. Umarım ders almıştır, kendini dizginlemesini öğrenir. Gerçekten final ve şampiyonluk adayıydı. Böyle gitmeyi haketmiyordu. Onu tebrik etmekten başka bir şey kalmıyor bana” dedi.
“ÇOK İSTİYORDUM”
Seda ise “Çok istiyordum. Başka seçeneğimiz kalmadı. Dördümüz de kendimize güveniyoruz. Farklı insanlarla yarışmak da güzel olacak. Bence çok güzel bir son dönem olacak diye hissediyorum” dedi.
NEFİSE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Konuşunca duygulanıyorum tabii. Geçen sene de böyle bir şey yaşamıştım Aziz gittiğinde. Nagihan’ın gitmesine çok üzüldüm. Gerçekten annem gibiydi burada. Söylediklerini aynı şekilde yapmaya çalışacağım. Ağlamayacağım diye söz verdim ama bunu parkura yansıtmayı düşünmüyorum. Elimden geleni yapacağım ve ona verdiğim sözü tutmaya çalışacağım.
İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Mavi Takım’da 1 isim haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Yapılan oylamada en fazla oyu alan Özgür 1. gitme adayı olarak seçildi. Kısa bir konuşma yapan Özgür “Arkadaşlarımın fikirlerine saygım var. Bu duruma saygılı olmaktan başka yapacak bir şey yok. 7. düellom olacak ve üst üste 3. düellom. Yani gören görüyor. Mücadelemi sonuna kadar veriyorum. Burada herkesin kaderi kendi elinde. Ben de kaderimi yazmaya devam edeceğim. Düellolara alıştım artık. Bakalım neler olacak göreceğiz” dedi.