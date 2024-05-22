Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Acil durum konseyi yapıldı: Kurallar değişti

“HOŞUMA GİTTİ”

Yunus Emre “Ben çok mutlu oldum. Eski takım arkadaşlarımla omuz omuza devam edeceğiz. Dokunulmazlık oyunundaki intikamımızı alacağımızı da düşünüyorum. Motive oldum hoşuma gitti. Nagihan çok delikanlı biriydi, giderken beni verdiği mücadele ile çok etkiledi. Yaptığı konuşmayla da giderayak gönlümde bir yeri oldu. Onu güzel hatırlayacağım. Her şey geride kaldı. Umarım ders almıştır, kendini dizginlemesini öğrenir. Gerçekten final ve şampiyonluk adayıydı. Böyle gitmeyi haketmiyordu. Onu tebrik etmekten başka bir şey kalmıyor bana” dedi.