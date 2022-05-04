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Survivor Sabriye’nin cesur pozları şaşkına çevirdi

Survivor Sabriye’nin cesur pozları şaşkına çevirdi
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04 Mayıs 2022 - 14:38

Survivor Sabriye’nin cesur pozları şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’da hafızalara kazınan Sabriye Şengül geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın sunduğu TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor’a damga vuran sempatik yarışmacı Sabriye Şengül’ün inanılmaz değişimi, takipçilerini mest etti.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 2

Survivor’a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Sabriye Şengül’ün son hali, gündem oldu.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 3

Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali ağızları açık bıraktı.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 4

Sabriye’nin yüzündeki değişiklik ise, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 5

Hızlı ve Öfkeli’ serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez’e benzetilen Şengül’ün pozlarına ise, beğeni ve yorum yağıyor.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 6

Şengül’ün cesur pozları sosyal medyayı salladı.

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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 20
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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 21
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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 22
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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 23
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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 24
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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi - Sayfa 25
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