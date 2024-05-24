Kızılcık Şerbeti’nde ‘Tükenmişlik’ kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır!

MÜJDE UZMAN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Videoyu gören Uzman, sosyal medya hesabından alıntılayarak, “Esra’cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik,empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna” notunu düştü.