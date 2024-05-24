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Kızılcık Şerbeti’nde ‘Tükenmişlik’ kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır!

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Tükenmişlik’ kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mayıs 2024 - 16:44
Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Alev’ karakterine hayat veren Müjde Uzman zor günler geçirdiğini açıklamıştı. Bu açıklaması ardından dizinin makyözü Esra Okumuş, Uzman ile dalga geçtiği bir video yayınladı. Dizinin yönetmeni Faruk Turgut, makyöz hakkında gereğinin yapılacağını duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman, geçen günlerde hayranlarını endişelendiren açıklamalarda bulunmuştu. Zor günlerden geçtiğini ve insan ilişkilerinde empatinin önemli olduğunu vurgulayan Uzman, “Tükendim” notunu düşmüştü.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 2

Uzman’ın bu açıklaması gündem olurken, dizinin makyözü Esra Okumuş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 3

Okumuş, set karavanında çektiği bir videoda, Uzman’ın “Tükendim” sözlerini taklit ederek, “Çünkü ben tükenmişlik sendromuna yakalandım” dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 4

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken dizinin izleyicilerinden tepki yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 5

MÜJDE UZMAN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Videoyu gören Uzman, sosyal medya hesabından alıntılayarak, “Esra’cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik,empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna” notunu düştü.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 6

Gelen tepkiler ardından Gold Film yapımcısı ve yönetmen Faruk Turgut’tan açıklama geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 7

“GEREĞİ YAPILACAKTIR”

Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda, makyöz hakkında gereğinin yapılacağını vurgulayarak, “Oyuncumuz müjde uzmanın paylaşımı sonrası,Set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır .Gereği yapılacaktır” dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 8
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 9
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 10
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 11
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Tükenmişlik' kavgası: Hoş olmadı, gereği yapılacaktır! - Sayfa 12
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