Sürücüsüz Tesla Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar Var

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, sürücüsüz Tesla aracı ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Elon Musk’ın sahibi oldupu elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir kez daha kaza haberi ile gündemde.

Tesla’nın araçları son olarak Teksas’ta gerçekleşen kaza ile gündemde.

Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti.

Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

Aynı haberlere göre, 2019 model Tesla Model S’nin virajı alamadığı ve yoldan çıktı.

ABD’de sadece Mart ayında Tesla araçlarının rol oynadığı kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.