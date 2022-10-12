Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!
0 views
12 Ekim 2022 - 16:39
Yapımcı Eşi Hamdi Alkan’dan boşanmasının ardından yaptığı hareketlerle sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden estetik yaptırmasıyla çok konuşulmuştu. Görgüzel’den şimdi de ayı kanı itirafı geldi.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel'in 'ayı kanı' itirafı dumur etti! - Sayfa 2

Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Görgüzel, “Kendime bakıyorum, stresten uzak yaşıyorum ve doğru besleniyorum. Güzelliğin en önemli sırrı genetik!” dedi.

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel'in 'ayı kanı' itirafı dumur etti! - Sayfa 3

Daha önce sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel'in 'ayı kanı' itirafı dumur etti! - Sayfa 4

Ünlü isim; sünnet derisi estetiğinden sonra şimdi de kendisine ayı kanı enjekte ettirmek istediğini dile getirdi.

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel'in 'ayı kanı' itirafı dumur etti! - Sayfa 5

“BANA EVLİ BİRİ YAZARSA İFŞA EDERİM”

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel, evli adamların kendisine mesaj attığını belirterek, “İlişkiler dejenere olmuş. Evli bir adam bana yazarsa vallahi ifşa ederim!

Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel'in 'ayı kanı' itirafı dumur etti! - Sayfa 6

Kadınlar parası olan erkekleri o kadar çok şımartmış ki adamlarda ünlü kadınları rahatça elde edebiliriz diye düşünüyorlar” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTINURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI
Megastar Tarkan’dan dev anlaşma! Bir gecede servet kazanacak…Megastar Tarkan’dan dev anlaşma! Bir gecede servet kazanacak…
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdıDünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı
MasterChef eleme adayı kimler oldu, dün gece potaya kimler girdi? Görkem ve Tayfun’a şeflerden şok tepki! İşte 11 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takımMasterChef eleme adayı kimler oldu, dün gece potaya kimler girdi? Görkem ve Tayfun’a şeflerden şok tepki! İşte 11 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım
Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıtHülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ’BAŞÖRTÜSÜ’ TARTIŞMASINA TEPKİ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu için rekor teklife ‘evet’ denilecek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Şen canlı yayında kar yağışı için tarih verdi! La Nina’lı bir yıl olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’deki patlamada şok gerçek! İsviçre katilinin hedefinde ağabeyi vardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Megastar Tarkan’dan dev anlaşma! Bir gecede servet kazanacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin’in uyarısı dünyayı tedirgin etmişti! Biden canlı yayında duyurdu: Düşünmüyorum…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV’si düşecek marka ve modeller
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski cinsel yönelim yanıtıyla kafa karıştırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !