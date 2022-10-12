Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.
Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Görgüzel, “Kendime bakıyorum, stresten uzak yaşıyorum ve doğru besleniyorum. Güzelliğin en önemli sırrı genetik!” dedi.
Daha önce sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.
Ünlü isim; sünnet derisi estetiğinden sonra şimdi de kendisine ayı kanı enjekte ettirmek istediğini dile getirdi.
“BANA EVLİ BİRİ YAZARSA İFŞA EDERİM”
Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel, evli adamların kendisine mesaj attığını belirterek, “İlişkiler dejenere olmuş. Evli bir adam bana yazarsa vallahi ifşa ederim!
Kadınlar parası olan erkekleri o kadar çok şımartmış ki adamlarda ünlü kadınları rahatça elde edebiliriz diye düşünüyorlar” dedi.