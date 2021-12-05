Suna Yıldızoğlu’na büyük ayıp

Suna Yıldızoğlu’na büyük ayıp

Ünlü oyuncu bir kaç gün önce iktidarı eleştiren yeni bir tweet atınca @mreis adlı hesaptan kendisine şöyle bir mesaj yazılmış: Sunacım İngiliz dedelerini özlediysen süper havaalanınız emrinizdedir Artık onların buralardan sepetledik bir daha gelemezler.

Bakın Suna YILDIZOĞLU nasıl bir cevap vermiş : sizinkilerin yok ettiği ve kendi çıkarı için kullandıkları Atatürk havalimanına indik 46 yıl önce ve bir yere gideceğimiz yok Bu ülkeyle gönül bağımız var Sizin gibi sivrisinekler ancak sokarsınız ama sivrisineğin ömrü 7 gün. bu kadar mi güzel olur kendisinin vatansever zanneden bir zavallıya verilen cevap.

Suna Yıldızoğlu tweet de verdiği cevap büyük bir beğeni topladı.