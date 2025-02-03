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ŞUBAT 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! İŞTE YENİ ZAM ORANI

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ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI! YÜZDE 56,35’E YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ocak 2025 enflasyon verileriyle birlikte, Şubat ayına ait kira zam oranı da netleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık bazda kaydedilen yeni kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendi.

SON DAKİKA! Şubat 2025 kira zam oranı belli oldu

EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİ İÇİN ÜST SINIR BELLİ OLDU

Konut ve iş yerleri için kira artışları, kaydedilen zaman kaydedilemez. Buna göre, yeni kira sözleşmesi yapacak olan ev sahipleri ve sahipleri, yüzde 56,35’lik tavan oranı aşamayacak.

KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU

Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenecek olanlar için yeni kira bedelleri şu şekilde hesaplanıyor:

  • 10.000 TL kira ödeyenler için15.635 TL
  • 15.000 TL kira ödeyenler için23.452,5 TL
  • 20.000 TL kira ödeyenler için31.270 TL
  • 25.000 TL kira ödeyenler için39.087,5 TL
  • 30.000 TL kira ödeyenler için46.905 TL
  • 35.000 TL kira ödeyenler için54.722,5 TL
  • 40.000 TL kira ödeyenler için62.540 TL

KİRALARDAKİ YÜKSEK ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Son yıllarda yüksek enflasyonla birlikte kira zam oranları da artmaya devam ediyor. Bu yıl için yüzde 56,35’lik oran, hem sahipleri hem de mülk sahipleri için önemli bir sınır olarak belirlenmiş durumda.

Yeni kira düzenlemeleriyle ilgili olanları takip etmek için bizi izlemek için devam edin.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/

ŞUBAT 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI! İŞTE YENİ ZAM ORANI
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