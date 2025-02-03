ENFLASYON VERİSİ ÖNCESİ DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM: 3 ŞUBAT PİYASA GELİŞMELERİ

ENFLASYON VERİSİ ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM: DÖVİZ, ALTIN VE BİTCOİNDEKİ GELİŞMELER

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Veri öncesinde döviz kurunda yükseliş gözlenirken, yurt içi altın fiyatlarında ise sınırlı düşüşler yaşanıyor.

DÖVİZ KURLARI YÜKSELİŞTE

Dolar/TL 35,9257 seviyesinde işlem görüyor. Euro 36,8280, sterlin ise 44,0174 liradan satılıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump’ın üç ülkeye gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla başladı. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e ise ek %10 vergi uygulayacağını duyurması piyasalarda satış baskısını artırdı.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altın geçen hafta 2.817 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle bu hafta 2.798 dolar seviyesine geriledi. Yurt içinde gram altın 3.218 lira, çeyrek altın 5.450 lira, Cumhuriyet altını ise 22.206 lira seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN GERİLİYOR

Kripto para piyasasında Bitcoin, geçen hafta 106 bin doları aşmıştı. Ancak son iki gündür düşüş trendine girerek bugün %6,08 değer kaybetti ve 94.189,4 dolara kadar geriledi.

PETROL VE BORSA İSTANBUL

Brent petrolün varil fiyatı %0,3 azalışla 76,1 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise cuma gününü %0,77 düşüşle 10.004,38 puandan tamamladı.

Piyasalar, bugün açıklanacak enflasyon verisi sonrası yönünü belirleyecek. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.