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Stopaj Desteği Uzatıldı

Stopaj Desteği Uzatıldı
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01 Nisan 2021 - 9:26
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Türk Lirası’na yatırımı teşvik etmek ve dolarizasyonu kesmek için 2020 yılı ekim ayında hayata geçirilen TL mevduatlara getirilen stopaj avantajı mayıs ayı sonuna dek uzatıldı.

Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti.

Uygulamayla mevduat faizlerinde aşağıdaki oranlar 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak:

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– Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5
– 1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3
– 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0
– Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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