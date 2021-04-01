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Ozan Tufan Evlendi

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Ozan Tufan Evlendi
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01 Nisan 2021 - 9:24
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Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Fenerbahçe Kulübü, çift için 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans tasarladı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rojin Haspolat’ı ailesinden isteyen ve nişanlanan Ozan Tufan, nikah masasına oturdu.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, çift için 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans tasarladı. Tufan yaptığı paylaşımda, “19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin… Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler” dedi.

Tufan ve Haspolat çiftinin nikahına sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Ozan Tufan, geçtiğimiz yıl sevgilisine Boğaz’daki bir mekanda evlilik teklifinde bulunmuştu.

Rojin Haspolat, nişanlısı Ozan Tufan’ın da forma giydiği ve dün akşam oynanan Türkiye – Letonya maçı esnasında kına gecesinden fotoğraflar paylaşmıştı.

Haspolat, paylaşımına Ozan Tufan’ı etiketleyerek, “Yanımda olan, olamasa da arayan herkese çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha rahat ve sağlıklı şartlarda sevdiklerimizle bir arada olalım. Bu özel günümü de yalnızca teste tabi tutulup, sonucu negatif olan davetlilerim ile kutladım.” notunu düşmüştü.

Öte yandan Ozan Tufan, 2016 yılında Senem Dişçi ile nişanlanmış, ancak ikilinin birlikteliği evlilik ile sonuçlanmamıştı.

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

14 Eylül 1992 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan’la yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

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