Antalya’da sahilde sabahladılar

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Antalya’da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor.

Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor. Sahilde uyuyan insan kalabalığı dikkat çekiyor.

Termometrelerin zaman zaman 43 dereceyi gösterdiği Antalya’da yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Havaların ısınması ile evlerde uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, sahilde uyumayı tercih etti.

Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.