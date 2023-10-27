Sosyete sitesim köpek katlayım

Beykoz Acarkent’te bulunan sokak hayvanları ölü bulundu. Ünlü sanatçı Seren Serengil ve Demet Akalın’ın yaşadığı sitede sabahın ilk ışıklarıyla beraber sokak hayvanlarının zehir verilerek öldürüldüğü görüldü.

Bulunduğu sitede ölen hayvanlar için polise haber veren Seren Serengil, isim vermeden belirli bir zihniyet buraya geldikten sonra site içerisinde böyle olayların yaşanmaya başladığını, eskiden beri bu tür sıkıntılar yaşanmayan sitede birdenbire bu olayların baş gösterdiğini söyledi. Seren Serengil bazı imalarda bulunsa da kimden bahsettiği bilinmiyor.