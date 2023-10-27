Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sosyete sitesim köpek katlayım

Sosyete sitesim köpek katlayım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
6 views
27 Ekim 2023 - 18:22

Beykoz Acarkent’te bulunan sokak hayvanları ölü bulundu. Ünlü sanatçı Seren Serengil ve Demet Akalın’ın yaşadığı sitede sabahın ilk ışıklarıyla beraber sokak hayvanlarının zehir verilerek öldürüldüğü görüldü.
Bulunduğu sitede ölen hayvanlar için polise haber veren Seren Serengil, isim vermeden belirli bir zihniyet buraya geldikten sonra site içerisinde böyle olayların yaşanmaya başladığını, eskiden beri bu tür sıkıntılar yaşanmayan sitede birdenbire bu olayların baş gösterdiğini söyledi. Seren Serengil bazı imalarda bulunsa da kimden bahsettiği bilinmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öksürüğü kesilmeyenlerin dikkatineÖksürüğü kesilmeyenlerin dikkatine
Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırıMetroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırı
ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vurulduABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vuruldu
Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktıMersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı
Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyorAtatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyete sitesim köpek katlayım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öksürüğü kesilmeyenlerin dikkatine
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD füzeleri peş peşe ateşlendi: İran’a ait hedefler vuruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mersin Limanı’nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Ekvator’dan gelen muzların içinden çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar sahipleri ecel terleri dökecek! Merkez Bankası kararıyla kısıtlama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Doları savaş uçurdu. Rekor üstüne rekor kırıyorEkim 24, 2023-3:11 pm
Cumhuriyet’in 100. yılında 19 cezaevi daha açıldı! 20 tanesi de yolda…Ekim 24, 2023-10:25 am
Üniversite öğrencileri dikkat: 1.250 TL geri ödemesiz burs için başvurular başladı!Ekim 24, 2023-10:24 am
81 ilde ‘Çember’ operasyonu: Aranan 4 bin 173 yakalandıEkim 24, 2023-10:24 am
FETÖ’ye büyük KPSS operasyonu!Ekim 24, 2023-10:23 am
Başörtüsü takmayan çocuk polis tarafından öldürüldü! İran’da şok eden olayEkim 23, 2023-10:15 am
Sahte içki İzmir’de can aldıEkim 23, 2023-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !