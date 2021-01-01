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Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna’ya mı?

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna’ya mı?
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25 Aralık 2021 - 12:11

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna’ya mı?

Tv 8’de yayınlanan Masterchef Türkiye programıyla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde Tuğçe Demirbilek’ten boşandı. Çiftin Zeno Zanna isimli çocukları için mahkemeden ortak velayet kararı çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğçe Demirbilek’in eski bir paylaşımını yeniden paylaşması, akıllarda soru işareti bıraktı.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 1

Masterchef Türkiye’nin sevilen jürisi Danila Zanna, geçtiğimiz günlerde Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 2

9 yıllık evliliğin ardından çiftin çocukları Zeno Zanna hakkında ortak velayet kararı çıktı.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 3

2012 yılında hayatlarını birleştiren çiftin çocukları 2013 yılında dünyaya geldi.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 4

9 yıl evli kalan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıklarını açıkladı.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 5

Boşanma sürecinde çift hakkında çeşitli söylentiler ortaya atıldı.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 6

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, “Üzüldüm. Her şey yolunda” dedi.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 7

Zanna’ın avukatı Altın Mimir ise “Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar” dedi.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 8

TUĞÇE DEMİRBİLEK’TEN İMALI PAYLAŞIM

Boşanma süreci boyunca sessiz kalmayı tercih eden Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ikilisi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 9

Tuğçe Demirbilek’in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, “Bu sözler acaba Danilo Zanna’ya mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 10

İşte Tuğçe Demirbilek’in o paylaşımı…

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 11

“kimseye,

Kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın,

Yağmurunu yırtmayın,

Duasına basmayın,

Kimsenin kalbini

Bulmayacağı bir yere gömmek için çalmayın,

Aslında hayat

Dinler tarihinden uzun,

Ölmekten kısa,

Ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır

Anlayın!”

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 12

Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna'ya mı? - Sayfa 19

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