Ayrılık sonrası Tuğçe Demirbilek’ten olay paylaşım! O sözler Danilo Zanna’ya mı?

Zanna’ın avukatı Altın Mimir ise “Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar” dedi.

TUĞÇE DEMİRBİLEK’TEN İMALI PAYLAŞIM Boşanma süreci boyunca sessiz kalmayı tercih eden Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ikilisi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tuğçe Demirbilek’in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, “Bu sözler acaba Danilo Zanna’ya mı?” sorusunu akıllara getirdi. İşte Tuğçe Demirbilek’in o paylaşımı… “kimseye, Kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın, Yağmurunu yırtmayın, Duasına basmayın, Kimsenin kalbini Bulmayacağı bir yere gömmek için çalmayın, Aslında hayat Dinler tarihinden uzun, Ölmekten kısa, Ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır Anlayın!”