Kılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, düzenledikleri ortak basın toplantısında eğitim sistemini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “MEB milli olmaktan çıkmış durumda” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Nejla Kurul’u sendika genel merkezinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Kurul ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Eğitim sistemine yönelik açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“MEB milli olmaktan çıkmış durumda. MEB milli ise bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Kendi siyasi ideolojileriniz için bakanlık makamını kullanıyorsanız bu bakanlık milli olmaz.
Siz öğretmenlere önlük göndereceğinize çocuklara bir öğün yemek verin. Çocuk okula aç geliyorsa öğretmenle çocuk arasında ilişkin kurulama. Bunlar geldiler öce sütü sonra yemeği kestiler. Tasarrufu öğrencinin yemeğinden mi yapacaksınız?
57 bin 340 dersliğe ihtiyaç var. Bunu biz değil kendileri söylüyorlar. 21 yıldır bunu yapamadıysanız siz iktidar olamadınız demektir. Siyaset kurumu var olan sorunları çözmek yerine derinleştirmek gibi bir misyon oluşturmuş durumda.”
“‘MÜLAKATI KALDIRACAĞIM’ DEDİNİZ, KALDIRIN”
Öğretmen alımındaki mülakat tartışmalarına dair de konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Toplumda buna ‘yalancı’ denir. ‘Mülakatı kaldıracağım’ dediniz. Geldiniz, kaldırın” diye konuştu.
“MECLİS BAŞKANI’NA İTİRAZ EDECEK HALİMİZ YOK”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye anayasa ziyareti gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı’na itiraz edecek halimiz yok. Meclis Başkanı’nı niye reddedelim” dedi.