Sinan Oğan ikinci tur kararını açıkladı: Erdoğan’ı destekleyeceğiz

İşte Sinan Oğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Değerli basın mensupları, Türk milletinin aziz evlatları. 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştır. 5.2 oy alarak seçimlerin ikinci turu oyu üzerinde etkili bir noktaya ulaştık. Sayın genel başkanlarına, parti yöneticilerine ve partililere teşekkür ederim. Yaklaşık 10 senedir bizimle yol yürüyen, bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarıma, gece gündüz çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum. Farklı görüşlerde olan bize güvenen, bize destek olan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Adaylığımız için imza toplayanlara teşekkür ederim. Afişleri, broşürleri evine iş yerine astılar. Gittiğimiz ilçelerde illerde toplandılar, iş yerlerine davet ettiler. Sesimizi televizyonlardan duyuramadık. Sosyal medya tek kapımız oldu. Saldırılar aldık, hakkımızda yalan Haberler çıkardılar. Sosyal medya linçine uğradık. Gönüllülerimiz yardımımıza koştu.

“SIĞINMACILAR KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURDUK”

Yaklaşık 3 yıl önce bir Türk milliyetçisi aday olmazsa ürk milliyetçilerini adaysız bırakmayız dedik yola çıktık. Seçimlere hazırlanmaya aşladık. Türk milliyetçisi aday çıkarsa çekileceğiz dedik. Kayıtsız şartsız bu adayı destekleyeceğiz dedik. Böyle bir aday çıkmayınca çalışmalarımız hız verdik. Türk milliyetçilerinin adayı olarak seçime girdik. 5.2 oy almamızı bi kesim şaşırarak izliyor. Ciddiye almadıkları şuydu. 3 yıldır çalışıyorduk. Onları tesadüfi oylar görenleri bize değil başka adreslere yazmaya çalışanları bizi daha iyi izlemelerini öneriyoruz. Güç birliği bu başarıyı getirdi. 9-10 bandında oy almayı bekliyorduk. Dip dalganın geldiğini, seçimin sürprizini yapacağını söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından tehlikeli buluyorum. Her türlü metotlarla yarıştan çekilmesini sağlamak demokrasiye darbedir. Bizim kitlemize hakaret etmeyin dememize rağmen dediğimiz noktadayız. Çekilmemiz durumunda ilk turda biteceğini herkes görmüştür. Adil olmayan şartlarda yarıştık. Gönüllü sosyal medya kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum. Büyük turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki hedefimiz, plana sadık kalmaktır. Türk milliyetçilerini kilit hale getirdik, siyasetin ana merkezi haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk.

Atatürkçülerin hak bağıran sesi olduk. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının önemli mesajları verdi.

Hem Cumhur hem Millet İttifakı’nın halkın gerekli hassasiyetleri göstermediği için uyardık

Ata ittifakının bu hassasiyetleri için müzakere işletmiştir

Bizlere yürütme erki üzerinde bu hassasiyetleri savunma görevi vermiştir

Sığınmacılar konusu ülkemizde ilerleyen süreçte maliyetleri olabilecek konudur. Ele alınmasında fayda vardır

Deprem konusu acil bir ulusal güvenlik meselesidir. Bir an önce kolları sıvamamız gerekmekte. Afet bakanlığı kurulmalı

İç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlar. Nitelikli hızlı kararlar alınmalı. Terör eylemlerine yönelik istikrarlı mücadele devam ettirilmeli.

Her kesim siyaset yapma hakkına sahip ancak terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmeli. Atatürk’ün koltuğuna oturacak kişinin HDP’nin belirlemesine engel olma hedefindeyiz.

Aldığımız tepkilere bakılırsa, önemli bir hava yarattığımızı düşünüyoruz. Cumhuriyetle hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Mavi vatan gibi dış politikalar desteklenmelidir.

Yukarıdaki hususların hayata geçirilmesi için yeni geçilen hükümet sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanlığında aynı alması önem arz etmekte.

Millet ittifakı geleceğe dair umut vadetmemiştir. Biz kimse ile pazarlık yapmadık. Atatürkçü ve milliyetçi ilkeler rehberimiz oldu. Türkiye’nin bekası siyasetimizin temelidir.

Her türlü kesintisiz mücadele devam ettirilecektir.

Sığınmacılar meselesinde takvim mevcut. Bu takvim işleyecektir. Gönderilmeleri için tüm şartlar oluşturulacaktır

İlk 4 maddenin değiştirilmezliği karşısında ortak anlayış birliği. Yeni bir küresel güç bakımından Türk devletleri birliği sağlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda seçimde tabanımız, Ata Ittifakı bileşenleri ile müzakere yaptık. İkinci tur seçiminde cumhur ittifaı ve millet ittifakı adayı ile görüştük. Önceliklerimizi görüştük, müzakere ettik. Her iki aday ile de görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde gerçekleşti.

“İKİNCİ TURDA ERDOĞAN’I DESTEKLİYORUZ”

Bu müzakereler neticesinde Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy verenleri sayın Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyorum.”

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