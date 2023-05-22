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3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam…

3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2023 - 16:49
3 yıldır Sarıyer’deki evini satmaya çalışan Ajda Pekkan, sonunda amacına ulaştı.

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