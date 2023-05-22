3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam…

Türk pop müziğinin usta ismi Süperstar Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan Sarıyer Bahçeköy’deki villasına alıcı bulamıyordu.
65 milyon TL
Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villasını sonunda sattı. Villasını 65 milyon TL’ye satan Pekkan, sonunda rahat bir nefes aldı.
950 metrekare
950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında, son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu. Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.