Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında skandal

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmadan skandal çıktı. Soruşturma kapsamında biri komiser iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan komiserin Ateş’in yerini tetikçiye bildirdiği ortaya çıkarken soruşturmada görev aldığı öğrenildi.