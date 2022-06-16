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tekrar bir ardaya gelecekler

tekrar bir ardaya gelecekler
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16 Haziran 2022 - 14:54

“Aşk-ı Memnu”nun hafızalardan silinmeyen aşıkları Bihter ve Behlül’e hayat veren Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u yıllardır birçok yapımcı bir araya getirmeye çalıştı. Ancak bu başarı Onur Güvenatam’a nasip oldu.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre OGM Pictures’ın patronu Güvenatam’ın Netflix’e çekeceği, şimdilik İngilizce bir kod adı olduğu konuşulan filmde iki star isim bir araya gelecek.

Nuran Evren Şit’in senaryosunu yazdığı film bu yaz New York’ta çekilecek.

Son olarak filmin yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu.

Başarılı isim Gönenç Uyanık şimdiden büyük heyecan uyandıran filmi yönetecek.

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