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Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare

Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare
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11 Nisan 2022 - 16:12

Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare

Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin’in, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bürsin ve Cayo’nun yer aldığı siyah beyaz fotoğraf ise aşkın ilk karesi olarak yorumlandı.

Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 1

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde partneri Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. ikili aşklarını tatil için gittikleri Maldivler’den samimi fotoğraflar paylaşarak ilan etmişti. Ancak ünlü çift dizi bittikten birkaç ay sonra yollarını ayırdı. Hatta Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım’la görüntülenmesi çok konuşulmuştu.

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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 2

GÖNLÜNÜ GÜZEL ŞARKICIYA KAPTIRDI
Posta’nın haberine göre; Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin ise mutluluğu İspanya’da buldu. Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 3

AŞKIN İLK KARESİ
Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. 34 yaşındaki Stephanie Cayo’nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.

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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 4
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 5
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 6
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 7
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 8
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 9
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 10
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 11
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 12
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 13
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 14
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 15
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 16
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 17
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 18
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 19
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 20
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 21
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 22
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Kerem Bürsin, Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare - Sayfa 23
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