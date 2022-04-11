Kerem Bürsin, Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşktan ilk kare

AŞKIN İLK KARESİ

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. 34 yaşındaki Stephanie Cayo’nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.