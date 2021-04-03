Şeyma Subaşı evleniyor!

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Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladı. Subaşı, “3 ay 10 gündür birlikteyiz ama hikayemiz çok uzun. Yıl bitmeden evlenebiliriz” dedi

Uzun süredir yurt dışında sevgilisinin yanında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye’ye geldi. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, evleneceğini duyurdu.

Subaşı, sevgilisi ile ailesini tanıştırdığı akşam hakkında, “İsteme gibi olmadı tabii ki. İstanbul’a geldiğimiz için tanıştırmak istedim. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu.” dedi.

“HİKAYEMİZ ÇOK UZUN”

Subaşı, “3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da ‘Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük’ dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında.” şeklinde konuştu.

“YIL SONU EVLENEBİLİRİZ”

Haber Global’e açıklamalarda bulunan Subaşı, “Evlenirsem yurt dışında olacağım ama burada da evim olacak. Her ay gidip gelmem gerekecek. Bunu hala konuşuyoruz. Melisa okula İstanbul’da gidiyor. O yüzden ben de git gel yapıyor olacağım. Belki yıl bitmeden evlenebiliriz. Acun da evleneceğimi biliyor.” ifadelerini kullandı.

“MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM”

Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini de anlatan Subaşı, “Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa’dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim.” dedi.

“SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MUTLUYUM”

Üzerinde ‘Sevgilimin malıyım’ yazan tişörtüyle ilgili de konuşan Subaşı, “Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana… Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar.” sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“ACUN’DAN BOŞANDIKTAN SONRA…”

‘Paraya tapıyor’ eleştirilerine de yanıt veren Subaşı, “Allah’tan başka kimseye tapmıyorum. Benim için para sadece bir araç.” dedi.

Acun’dan boşandıktan sonra ‘Şimdi ben ne yapacacağım!’ demediğini belirten Subaşı, “Ben yine minicik evimde de mutlu olurum. Ben gerçekten güçlü bir insanım. O yüzden Allah istemedikten sonra bana hiçbir şey olmaz. Her anı değer vererek yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

115 BİN TL NAFAKA KESİLECEK

Şeyma Subaşı, 2017’de evlendiği Acun Ilıcalı’dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, Melisa’ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL’lik nafakayı alamayacak.