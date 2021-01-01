Yağmur Tanrısevsin ile birlikte ‘Kalp Yarası’ dizisinde başrolü paylaşan Gökhan Alkan, önceki gün Etiler’deydi. Bir restorandan çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu, magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Dizi çekimlerinden dolayı bir süredir Antakya’da bulunan yakışıklı oyuncu, “Artık ben fahri Antakyalı oldum desem yeridir herhalde. İnsanı da, tarihi de, yemekleri de bir başka” diye konuştu.

Gökhan Alkan sevgilisi Nesrin Cavadzade’yle ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere de yanıt verdi.

Alkan, “Sanırım ben burada değilim diye bu tarz dedikodular çıkıyor ama biz çok mutluyuz. Çok şükür ki her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.