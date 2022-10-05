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Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi…

Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi…
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05 Ekim 2022 - 16:06
Şu sıralar Adana-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısında geçti. Baştan aşağı pembe olan ve sütyensiz şekilde pelerin giyerek dikkat çeken Sarıkaya aşka dair de fikirlerini de dergiyle paylaştı.

Umut Evirgen ile ilişkisine nokta koyan Serenay Sarıkaya dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi… - Sayfa 2

Serenay Sarıkaya hem oyunculuğu hem de güzel pozlarıyla dikkati üzerine çekiyor.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sarıkaya, reklam filmlerinde ve 3 sezondur devam eden bir müzikalde rol alıyor.

Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor.

Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi… - Sayfa 5

Şimdilerde Adana-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısında geçti.

Pembe bir belerin altına hiçbir şey giymeyen ve sütyensiz görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya ilişkilere dair şu yorumu yaptı:

Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi… - Sayfa 8
“Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine birtakım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar. O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda.”
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