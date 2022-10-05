Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne sadece pelerin giydi…

Umut Evirgen ile ilişkisine nokta koyan Serenay Sarıkaya dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya hem oyunculuğu hem de güzel pozlarıyla dikkati üzerine çekiyor.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sarıkaya, reklam filmlerinde ve 3 sezondur devam eden bir müzikalde rol alıyor.
Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor.
Şimdilerde Adana-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısında geçti.
Pembe bir belerin altına hiçbir şey giymeyen ve sütyensiz görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.
Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya ilişkilere dair şu yorumu yaptı: