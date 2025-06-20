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  3. SERDAR DURSUN’DAN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI: KESİNLİKLE İSTİFA ETMEMELİ

SERDAR DURSUN’DAN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI: KESİNLİKLE İSTİFA ETMEMELİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Fenerbahçe’nin eski golcüsü Serdar Dursun, başkan Ali Koç’un istifa etmemesi gerektiğini vurguladı. İran ekibi Persepolis’te kariyerini sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul sokaklarında görüntülendiği sırada Fenerbahçe’nin seçim süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada’ya konuşan Serdar Dursun, “Ali Koç istifa etmeli mi?” sorusuna net bir yanıt verdi: “Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli.” sözleriyle başkana desteğini ifade etti.

Sarı-lacivertlilerin forvet arayışına da değinen Dursun, “Uzun boylu, topu tutabilen, tecrübeli ve sakinliği olan bir forvet olur inşallah” diyerek yeni transferin profiline dair yorum yaptı.

Fenerbahçe formasıyla toplam 74 resmi maçta görev alan Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 11 asist yapmıştı. Persepolis formasıyla ise 15 maçta 5 gol kaydetti.

SERDAR DURSUN’DAN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI: KESİNLİKLE İSTİFA ETMEMELİ
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