  3. SEMT PAZARLARINDA POS CİHAZI ZORUNLU HALE GELİYOR!

SEMT PAZARLARINDA POS CİHAZI ZORUNLU HALE GELİYOR!

Türkiye’de yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren dijital dönüşüm adımı atılıyor. 15 Ağustos’tan itibaren tüm semt pazarlarında POS cihazı bulundurmak zorunlu hale geliyor. Böylece vatandaşlar alışverişlerini nakit yerine kartla yapabilecek.

Pazarcılar İçin Güvenli ve Pratik Çözüm

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengül, pazarcıların ceplerinde tomarla para taşıma zorunluluğundan kurtulacağını belirtti. Kartla ödeme sistemi, hem güvenliği artıracak hem de işlem süresini kısaltacak.

Altyapı Hazır, Ceza Yok

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu tarafından uygulamanın altyapısı tamamlandı. Pilot uygulama İstanbul’un Bakırköy ve Fatih ilçelerinde başlayacak. POS cihazı bulundurmayan esnafa ceza verilmeyecek; ancak sistemin yaygınlaştırılması için teşvik edilecekler.

Bankalardan Komisyon Desteği

Kartla ödeme sistemine geçişte en büyük engel olan komisyon oranları da bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda düşürüldü. Pazarcılar artık %1 ila %1,5 arasında komisyonla işlem yapabilecek.

