Selen Görgüzel’in mayolu cesur pozlarına Mehmet Ali Erbil dayanamadı!

Bayram tatili için Bodrum’a giden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından mayolu cesur pozlarını paylaştı.
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Görgüzel’in bu pozlarına Mehmet Ali Erbil dayanamadı.
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dayanamadı. Ünlü isim Görgüzel’e “Yenge” yorumunu yaptı.
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Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil için Bodrum’u tercih etti.
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44 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Görgüzel, paylaşımına “Bodrum modu, o zaman yaz başladı diyebiliriz” notunu düştü.
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Selen Görgüzel’in diğer cesur fotoğrafları ise şu şekilde
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