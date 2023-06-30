Selen Görgüzel’in mayolu cesur pozlarına Mehmet Ali Erbil dayanamadı!

Bayram tatili için Bodrum’a giden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel , sosyal medya hesabından mayolu cesur pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil için Bodrum’u tercih etti.