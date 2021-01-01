Sedat Peker’den Namuslu Gazeteci Çıkışı!

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Yaptığı açıklamalarla gündem olan Sedat Peker, son açıklamalarının ardından takipçilerine seslendi ve ‘namuslu gazeteci’ uyarısında bulundu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dün yaptığı çarpıcı açıklamalarından ardından 40 yaşından küçüklere seslenen Peker, namuslu gazetecilerle ilgili bir mesaj paylaştı.

“ONLARA DA GAZ VERİN…”

Sedat Peker paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “40 yaşından küçük kardeşlerim, namuslu olduğunu düşündüğünüz gazetecilere coşku verin, çünkü insanların elini ateşe uzatması için alkışa ve coşkuya ihtiyacı olur. Sadece bana gaz vermeyin, onlara da gaz verin.”