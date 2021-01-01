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4 İlde Sedat Peker Operasyonu ”10 Gözaltı”

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4 İlde Sedat Peker Operasyonu ”10 Gözaltı”
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29 Haziran 2021 - 14:40
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Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldı.

TRT Haber’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ağustos 2017’de Çekmeköy ilçesinde C.Ç isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklaması ile tamamlanan cinayet konusu ile ilgili Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Bununla birlikte soruşturma dosyası ile ilgili yeniden inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme neticesinde, cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine tespiti yapılan 13 şahsın yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanları operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, aralarında avukat A.S’nin de bulunduğu 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin olan 12 çek ele geçirildi.

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