Sedat Peker’den aylar sonra ilk fotoğraf

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde “dijital tecrit” altında tutulan Sedat Peker, aylar sonra ilk kez fotoğraf verdi.
Özge Peker, Instagram’dan yaptığı paylaşımla eşi Sedat Peker’in doğum gününü kutladı.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Özge Peker, paylaşımına “Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim” notu düştü.