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Beyaz Saray’dan İbrahim Kalın’ın ziyaretiyle ilgili açıklama!

Beyaz Saray’dan İbrahim Kalın’ın ziyaretiyle ilgili açıklama!
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15 Mart 2023 - 16:49
Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını bildirdi.

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