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Samuel Umtiti’den Fenerbahçe’ye kötü haber! Teklif yapıldı ancak…

Samuel Umtiti’den Fenerbahçe’ye kötü haber! Teklif yapıldı ancak…
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04 Ocak 2022 - 9:25

Samuel Umtiti’den Fenerbahçe’ye kötü haber! Teklif yapıldı ancak…

Son dakika: Samuel Umtitiden Fenerbahçeye kötü haber Teklif yapıldı ancak...

Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında yer alan Barcelona’lı Samuel Umtiti’den sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

Attila Szalai’nin ayrılması durumunda Fenerbahçe’nin en güçlü stoper adayı olan Barcelona’lı Samuel Umtiti’den kötü Haber geldi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona’nın yeni transferlere bütçe açmak için elden çıkarmak istediği Fransız stoper Katalan ekibinden ayrılmak istemiyor.

Sport’ta yer alan habere göre Umtiti’nin Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmadığı ve daha büyük bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Ronald Koeman gibi Xavi’nin de 28 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği Umtiti’yle yolları ne olursa olsun ayırmak isteyen Barcelona’nın sözleşme feshini de ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

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Katalan ekibinin yolları ayırma konusunda aceleci olduğu ve bir an önce resmileştirerek takımı güçlendirme adımları atacağı kaydedildi.

 

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