HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu
26 views
23 Mart 2021 - 15:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı’nın desteği ile 27 milyon liraya mal olan tanıtımı için Rusya’dan bloggerlar getirilen golf sahası Katarlılar için görücüye çıkarıldı.

Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu

Sözcü Gazetesi’nden İsmail Akduman’ın haberine göre 2015 yılında deniz doldurularak yapımına başlanan 2016 yılında 9 delikli olarak açılan golf sahası, daha sonra alanı genişletilerek 650 dönüme yayılarak 18 delikli yapıldı. Belediyeye ait şirket tarafından işletilen golf sahasında bir kaç turnuva düzenlenirken, vatandaşlarında hizmetine açılırken çocuklara da eğitim verildi.

BELEDİYE KİRAYA VERMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki 18 delikli golf sahası 2019 yılında 5 yıllığına Golf Federasyonuna kiraya verdi. Federasyon 1 yıl kadar işlettiği golf sahasının anlaşmasını pandemiyi neden gösterip bozdu. Belediye de elde kalan 27 milyon liralık tesisi tekrar kiraya vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ocak ayında yapılan meclis toplantısında tesislerin yılda 3 milyon lira zarar ettiğini belirterek, “Belediye golf işletmeciliği yapmaz. Belediyenin böyle bir tesisi üstüne alması bir hata. Golf bir prestijdir tamam. Ama şimdi burayı alacak adam arıyoruz. Şu anda bu kararın gerekçesi olan adamın almama konusunda bir çabası var biz de ‘al’ diye çaba sarfediyoruz” diye konuşmuştu.

KATAR EMİRİ’NİN TEYZESİ İNCELEME YAPTI

Türkiye’den en çok hisse, şirket, mülk, arsa satın alan ülke olan Katarlılar Samsun’da incelemelerde bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin teyzesi Münire Nasır El-Misnad ile beraberindeki aile heyeti Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Golf Tesislerinde ağırlandı. Karadeniz halk oyunları gösterisiyle karşılanan Katar heyetine tesisler gezdirilerek bilgi verildi. Katarlılar, bol bol fotoğraf ve video çekerken, Başkan Demir sosyal medya hesabından Katar kraliyet ailesine kenti tanıttıklarını belirterek teşekkür etti. Belediyenin Golf sahasını Katarlılara 10 yıllığına kiralamak istediği ileri sürüldü.

2018’DE ŞİRKET KURDULAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned ile kız kardeşi ve Emir’in teyzesi Munira bint Nasır el-Misnad Türkiye’de 8 Kasım 2018’de bir şirket kurdu. 100 bin lira sermayeli Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş’nin merkezi İstanbul Başakşehir. 100 bin paya bölünen şirket hisselerinin yüzde 45.45’ini Emir’in annesi Şeyha Moza alırken, teyzesi Munira bint Nasır el-Misnad yüzde 31.82’sini, Shanna Nasır el-Misned ise yüzde 22.73’ünü aldı.

KANAL İSTANBUL’DA ARAZİ ALMIŞLARDI

Söz konusu şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 bin 702 metrekare arazi satın aldı. Arazi, imar planlarında ‘tarla’ olarak görünüyor. Arnavutköy İlçesi, Baklalı Köyü’nde 136 ada 39 parselde bulunan taşınmazın devir işlemi 27 Aralık 2018’de gerçekleşti. Tarla vasıflı arazinin imar planı Haziran 2020’de değiştirilerek ticaret + turizm alanına çevrilmişti.

SAMSUN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Kanal İstanbul’daki arazinin satın alma işlemlerini gerçekleştiren Halil İbrahim Demirhan’ın Samsun’da da Katar Kraliyet ailesi üyelerine eşlik etmesi dikkat çekti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlemMeteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem
Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kan içinde kaldı…Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kan içinde kaldı…
Çorum’da baraj gölünde ceset bulunduÇorum’da baraj gölünde ceset bulundu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Mila bulduValiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Mila buldu
PKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattıPKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendisini Simge Sağın gibi tanıtan kabin memuruna hapis cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esnaf Ali Babacan’a dert yandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kan içinde kaldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çorum’da baraj gölünde ceset bulundu
SON DAKİKA HABERLERİ
Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak?Mart 23, 2021-3:24 pm
Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunulduMart 23, 2021-3:18 pm
Esnaf Ali Babacan’a dert yandıMart 23, 2021-3:02 pm
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlemMart 23, 2021-1:16 pm
Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…Mart 23, 2021-1:09 pm
Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak YedimMart 23, 2021-12:54 pm
Ajda Pekkan ve Büyüleyen KostümleriMart 23, 2021-12:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.