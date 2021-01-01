Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunuldu

Sözcü Gazetesi’nden İsmail Akduman’ın haberine göre 2015 yılında deniz doldurularak yapımına başlanan 2016 yılında 9 delikli olarak açılan golf sahası, daha sonra alanı genişletilerek 650 dönüme yayılarak 18 delikli yapıldı. Belediyeye ait şirket tarafından işletilen golf sahasında bir kaç turnuva düzenlenirken, vatandaşlarında hizmetine açılırken çocuklara da eğitim verildi.

BELEDİYE KİRAYA VERMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki 18 delikli golf sahası 2019 yılında 5 yıllığına Golf Federasyonuna kiraya verdi. Federasyon 1 yıl kadar işlettiği golf sahasının anlaşmasını pandemiyi neden gösterip bozdu. Belediye de elde kalan 27 milyon liralık tesisi tekrar kiraya vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ocak ayında yapılan meclis toplantısında tesislerin yılda 3 milyon lira zarar ettiğini belirterek, “Belediye golf işletmeciliği yapmaz. Belediyenin böyle bir tesisi üstüne alması bir hata. Golf bir prestijdir tamam. Ama şimdi burayı alacak adam arıyoruz. Şu anda bu kararın gerekçesi olan adamın almama konusunda bir çabası var biz de ‘al’ diye çaba sarfediyoruz” diye konuşmuştu.

KATAR EMİRİ’NİN TEYZESİ İNCELEME YAPTI

Türkiye’den en çok hisse, şirket, mülk, arsa satın alan ülke olan Katarlılar Samsun’da incelemelerde bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin teyzesi Münire Nasır El-Misnad ile beraberindeki aile heyeti Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Golf Tesislerinde ağırlandı. Karadeniz halk oyunları gösterisiyle karşılanan Katar heyetine tesisler gezdirilerek bilgi verildi. Katarlılar, bol bol fotoğraf ve video çekerken, Başkan Demir sosyal medya hesabından Katar kraliyet ailesine kenti tanıttıklarını belirterek teşekkür etti. Belediyenin Golf sahasını Katarlılara 10 yıllığına kiralamak istediği ileri sürüldü.

2018’DE ŞİRKET KURDULAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned ile kız kardeşi ve Emir’in teyzesi Munira bint Nasır el-Misnad Türkiye’de 8 Kasım 2018’de bir şirket kurdu. 100 bin lira sermayeli Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş’nin merkezi İstanbul Başakşehir. 100 bin paya bölünen şirket hisselerinin yüzde 45.45’ini Emir’in annesi Şeyha Moza alırken, teyzesi Munira bint Nasır el-Misnad yüzde 31.82’sini, Shanna Nasır el-Misned ise yüzde 22.73’ünü aldı.

KANAL İSTANBUL’DA ARAZİ ALMIŞLARDI

Söz konusu şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 bin 702 metrekare arazi satın aldı. Arazi, imar planlarında ‘tarla’ olarak görünüyor. Arnavutköy İlçesi, Baklalı Köyü’nde 136 ada 39 parselde bulunan taşınmazın devir işlemi 27 Aralık 2018’de gerçekleşti. Tarla vasıflı arazinin imar planı Haziran 2020’de değiştirilerek ticaret + turizm alanına çevrilmişti.

SAMSUN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Kanal İstanbul’daki arazinin satın alma işlemlerini gerçekleştiren Halil İbrahim Demirhan’ın Samsun’da da Katar Kraliyet ailesi üyelerine eşlik etmesi dikkat çekti.