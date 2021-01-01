Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın 'Aktör kumaşı zayıf' sözlerine yanıt!Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Akpınar, “Cem Yılmaz’ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf” dedi.