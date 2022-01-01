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Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı

Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı
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16 Mart 2022 - 14:37

Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı

Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu durdurulamıyor. Yağmur Sarıoğlu D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Yağmur Sarıoğlu sosyal medyadaki son pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Lüks hayatıyla adından söz ettiren Yağmur Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verince sosyal medya yıkıldı.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nun açıklamasını ve pozunu görenler sosyal medyada ‘Artık takımı sen taşırsın’ yorumları yaptı.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

YORUM YAĞDI
Hız tutkunu olmasıyla tanınan ve adrenalin seven Yağmur Sarıoğlu’na gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

Azmine hayranım…
Sırada ne var?
Takımı stada getirmek size düşer
Valla ehliyet bırakmadınız alacak

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 7
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 8
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 16
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 17

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı - Sayfa 18

 

 

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