‘Sabahları yüzüme buz sürüyorum’

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, güzellik sırlarını anlattı. Yumurta beyazıyla cildini canlandırdığını söyleyen Yeşilçay, “Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum” dedi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, cilt bakım rutinleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Mag Dergisi’ne konuşan Yeşilçay, güzellik sırlarını aktardı.

“YUMURTA BEYAZI SÜRÜYORUM”

45 yaşındaki oyuncu, “Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp, ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor” dedi.

Ayrıca yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’ın annesinin sabun yaptığını belirten Nurgül Yeşilçay, “Yüzüme ve vücuduma da o sabunları kullanıyorum” dedi.

“AŞK, BENİ TİYATROYA SÜRÜKLEDİ”

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu söylemişti.

Oyuncu, “Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim. ‘Moliere’ diyordu, ‘Shakespeare’ diyordu ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için “Neymiş bunlar?” diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım.” ifadelerini kullandı.

“EVDEN KAÇTIM”

Ünlü oyuncu, İstanbul’un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu vurguladı. Yeşilçay, “Ailem oyuncu olmamı istemiyordu, aç kalacağımı düşünüyorlardı. Ne olursa olsun kolunda bir altın bilezik olsun motivasyonları bizim gençlik zamanlarımızda daha da yaygındı ailelerde. Evden kaçtım ben de, beş parasız bir şekilde geçtim bütün süreçlerden.” dedi.