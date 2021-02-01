HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

‘Sabahları yüzüme buz sürüyorum’

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
‘Sabahları yüzüme buz sürüyorum’
44 views
13 Nisan 2021 - 15:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, güzellik sırlarını anlattı. Yumurta beyazıyla cildini canlandırdığını söyleyen Yeşilçay, “Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum” dedi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, cilt bakım rutinleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Mag Dergisi’ne konuşan Yeşilçay, güzellik sırlarını aktardı.

“YUMURTA BEYAZI SÜRÜYORUM”

45 yaşındaki oyuncu, “Sabahları yüzüme buz sürüyorum. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp, ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor” dedi.

Ayrıca yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’ın annesinin sabun yaptığını belirten Nurgül Yeşilçay, “Yüzüme ve vücuduma da o sabunları kullanıyorum” dedi.

“AŞK, BENİ TİYATROYA SÜRÜKLEDİ”

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu söylemişti.

Oyuncu, “Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim. ‘Moliere’ diyordu, ‘Shakespeare’ diyordu ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için “Neymiş bunlar?” diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım.” ifadelerini kullandı.

“EVDEN KAÇTIM”

Ünlü oyuncu, İstanbul’un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu vurguladı. Yeşilçay, “Ailem oyuncu olmamı istemiyordu, aç kalacağımı düşünüyorlardı. Ne olursa olsun kolunda bir altın bilezik olsun motivasyonları bizim gençlik zamanlarımızda daha da yaygındı ailelerde. Evden kaçtım ben de, beş parasız bir şekilde geçtim bütün süreçlerden.” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklamalarCHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklamalar
Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan itirafAyşegül Yıldız’dan şaşırtan itiraf
Bakan Gül’den savcı için inceleme izniBakan Gül’den savcı için inceleme izni
Genç Kadına Metrobüste TacizGenç Kadına Metrobüste Taciz
Hayırsever İş İnsanından Ramazan YardımıHayırsever İş İnsanından Ramazan Yardımı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki Haftalık Kısmi Kapanma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Sabahları yüzüme buz sürüyorum’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan itiraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Gül’den savcı için inceleme izni
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Kadına Metrobüste Taciz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hayırsever İş İnsanından Ramazan Yardımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzide Duran’dan eşine: Her zaman sonsuzum olacaksın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli: Kılıçdaroğlu Aday Olsun
SON DAKİKA HABERLERİ
İki Haftalık Kısmi KapanmaNisan 13, 2021-8:35 pm
‘Sabahları yüzüme buz sürüyorum’Nisan 13, 2021-3:18 pm
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklamalarNisan 13, 2021-3:13 pm
Ayşegül Yıldız’dan şaşırtan itirafNisan 13, 2021-2:59 pm
Bakan Gül’den savcı için inceleme izniNisan 13, 2021-12:34 pm
Genç Kadına Metrobüste TacizNisan 13, 2021-12:30 pm
Güzide Duran’dan eşine: Her zaman sonsuzum olacaksınNisan 13, 2021-12:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.