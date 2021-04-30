CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklamalar

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, “Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Arkasından dönüp, bunun ardından CHP var dedi. Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek bir kelime bile yok” diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında “128 milyar dolar nerede” diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan CHP lideri, “Ramazan hak sahibine hakkını teslim etme ayıdır” ifadelerini kullandı. Belediyelerin çalışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “11 milyon 700 bin vatandaşımıza yardım götürdü. Ne gerekiyorsa yapıldı. Yardım talep edip de karşılıksız kalan olmamasına gayret edildi. İhtiyaç sahibi herkese yardım götürüldü” diye konuştu.

CHP lideri belediye başkanlarına şu talimatı verdi:

“1.Yönettiğiniz beldede hiç kimseyi, inançları kimlikleri, yaşam tarzları itibariyle ayırmayacaksınız. Bu 1’inci kuralımız. Dün de uydular, ramazan süresince de uyacaklar.

2.Belediyenin hizmetini belli kişiler, akrabalar, yandaşlar için değil, belde halkı için yapacaksınız. Sizi bulunduğunuz makama taşıyanı unutmayacaksınız.

3. Belediyelerinizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız.

4. Yoksullara yardım yaparken, yoksulun onurunu koruyacaksınız. Halkçılığın en temel ilkesi onurdur. Fakire yardım yaparken, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

5. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin dedik. Cebinizdeki para milletin parasıdır.”

104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ:

HANİ ARKASINDA CHP VARDI?

“Bizde bir söz vardır; Allah kuru iftiradan saklasın” diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, “Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Arkasından dönüp, bunun ardından CHP var dedi. Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek bir kelime bile yok. Devlet, istihbarat, polis, jandarma senin emrinde utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi? Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yok. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Her türlü iftiraya hepimizin hazırlıklı olması lazım” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaptığı temasları aktaran Kılıçdaroğlu, “Halkın nabzını tutuyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Vatandaşlarımız için çalışıyoruz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz” dedi. “Türkiye bir alev topu gibi” diyerek sözlerini sürdüren CHP lideri “1 milyon 254 bin kişi işsiz kaldı. 19 yılın sonucunda geldiğimiz nokta 10 milyon kişi işsiz. 10 milyonun üstünde işsiz olursa orada huzur, bereket olmaz, kargaşa ve kaos, intiharlar ortaya çıkar” diye konuştu.

Polislerin kendilerine 3600 ek gösterge taleplerini açıklayan CHP lideri, “Biz iktidar olduğumuzda gereğini yerine getireceğiz” vaadinde bulundu. Bir vatandaşın erken seçim talebini de kürsüden aktaran CHP lideri, “Korkudan sandığı getiremiyorlar ama eninde sonunda getirecekler. Biz de demokrasi dersini sandıkta vereceğiz” dedi.

NORVEÇ BAŞBAKANI’NA COVİD-19 CEZASI

Norveç Başbakanı’na koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilmesi hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Covid-19 sürcini yaşıyoruz. Norveç Başbakanı 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış. Ama bu Başbakan bir doğumgünü kutluyor ve sayı 13. Norveç’in devlet televizyonu bunu duyuruyor. Arkasından emniyet müdürü talimat veriyor, Norveç Başbakanı’na para cezası kesiliyor. Devlet dediğiniz budur. Lebaleb kongre yaptılar, İçişleri Bakanı mı diyecek ceza yazın? Erdoğan’a mı ceza kesilecek?”

“SORUMLU KİM?”

Koronavirüs vakalarındaki artış hakkında “sorumlu kim” diye soran CHP lideri, “Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce ölüme yol açan kim? Geçen toplantıda Bilim Kurulu eleştirmiştim, Norveçli polis kadar cesaretiniz yok. İnsanlar ölüyor, siz ne yapıyorsunuz? Sizin iradeniz ipotek altında, rehin tutuluyorsunuz. Bilim insanına yakışır mı? İşi yukarıya teslim etmişsin, seni adam yerine bile koymuyorlar. Neden konuşmuyorsun? Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar ama 10’uncu köyde şerefi ve onuru vardır. ‘Meslek hastalığı sayılsın’ dedik kabul edilmedi. Bilim Kurulu ne düşünüyor acaba?”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını eleştiren CHP lideri, “‘Vakaların artmasının sebebi hepimiz’ diyor. Bunlar uzayda mı yaşıyor? Kongreler değil miydi, vatandaşı suçlamaya başladılar. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapıyorsun. Sağlık Bakanı’na çağrı yapıyorum; muhtara, apartman görevlilerine aşı yapın. Öğretmene neden aşı yok? 301 kişi Soma’da hayatını kaybetmişti. Şimdi her gün bir Soma faciası yaşıyoruz. Böyle bir tablomuz var” diye konuştu.

“128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

“Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum. Kimlere, hangi kurdan sattınız diye sordum. Kimlerin imzası var diye sordum” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“El değiştirdi de nereye gitti? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum; Merkez Bankası sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Şimdi yok. Listeyi niye gizliyorsunuz? Ne oldu bu para? Tık yok. Önce ‘Kasada duruyor’, sonra ‘Pandemide kullandık’ dediler. Yalan söylüyorlar. Darbeci diye daha suçlamadı, yarın diyecek herhalde. Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen bir yapıyla karşı karşıyayız. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu milletin hakkını korumak gerekirken, bu milletin hakkını pazarlıyorsun. Bunu birlikte sormak zorundayız.

‘Billboard’ları kiralayalım, asalım’ dedik. Neymiş, Cumhurbaşkanı’na hakaretmiş. Soru sormak ne zamandır hakaret oldu? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. ‘Bana soru bile soramazsın’ diyor. Kimsin sen? Bal gibi soracağım, sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Savcı hemen harekete geçmiş. Peki işsizler? Aynı hızla iş buldun mu, aynı hızla patatesleri depolardan aldın mı? Dilimizde tüy bitti.

128 milyar doları sorduk, ‘Bana niye soruyorsun’ diyorsun. Sen, ‘Ekonominin sorumlusu benim’ diye konuştun. Şahsın hükümetinde soruyu kime soracağız? 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğini kime soracağız? Merkez Bankası Başkanı konuşamaz, Hazine ve Maliye Bakanı konuşamaz. Kim aldı bu parayı?

128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? 10 milyon işsiz vatandaşımıza 1 yıl boyunca 3 bin lira maaş verebilirdiniz. 1.3 milyon esnafın kredi borçlarını sıfırlayabilirdiniz. Çiftçilerin aldıkları tüm kredileri sıfırlayabilirdiniz. Kobilerin borçlarını sınırlayabilirdiniz. Her vatandaşa 2 seferden BioNTech aşı getirebilirdiniz. 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı alırdınız, 800 bin esnafımıza her ay para veriyorsunuz bitmiyor, 26 bin müzisyene 3 bin lira verseniz yine bitmiyor. 467 milyar lira daha kalıyor. Resmen devletin soyulduğu buradan belli.

Afişleri indiriyor. ‘Bana hakaret’ diyor. Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni suçluyorsan o koltuktan ayrılacaksın. Hesabını veremiyorsan ayrılacaksın. 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum, nerede 128 milyar dolar? Esnaflar, çiftçiler adına soruyorum nerede 128 milyar dolar?”