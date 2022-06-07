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Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk etti

Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk etti
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07 Haziran 2022 - 11:00

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova’ya yönelik suçlamaları üzerine salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçladı.

“SAVAŞ, TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR”

Michel, ” Rusya’nın başlattığı savaş, tüm dünyayı etkiliyor, gıda fiyatları artıyor, savaş insanları yoksulluğa sürüklüyor ve bölgeleri istikrarsızlaştırıyor.” dedi.

“HEPSİNİN SORUMLUSU RUSYA”

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizine değinen Michel, “Yaklaşan bu gıda krizinden sadece ve sadece Rusya sorumlu.” diye konuştu.

RUS ELÇİ SALONU TERK ETTİ

Michel’in Rusya’ya yönelik suçlamaları devam ederken, Rus büyükelçi Nebenzia BM Güvenlik Konseyini terk etti.

Charles, Rus Büyükelçi salondan ayrılırken, “Salondan ayrılabilirsiniz. Belki gerçekleri duymamak sizin için daha kolay Sayın Büyükelçi.” ifadesini kullandı.

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Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk etti
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