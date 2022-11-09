Putin sağ kolunu cepheye gönderdi. Kremlin’in Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rus deniz piyadelerinin topçu birliklerine ‘yem’ olarak kullanıldığı iddiasının ardından Ukrayna’daki Rus komuta merkezini ziyaret etti. Ziyaret ardından Shoigu’nun Ukrayna’da “General Armegedon” olarak bilinen Sergei Surovikin ile görüntülendi. Rus Deniz Piyadeleri Putin’e yazdığı mektupta generallerinin kendilerinin Ukrayna topçularına “yem” olarak verildiğini yazdı. Rusya, son haftalarda Ukrayna’ya füze ve drone saldırılarını hızlandırdı. Ancak Putin’in güçleri Donetsk ve Kherson’da şiddetli karşı direnişle karşı karşıya.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rus Ordusu’nun Ukrayna topraklarındaki komuta merkezini ziyaret etti .Savunma bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Shoigu’nun işgal altındaki Ukrayna’da General Sergei Surovikin ile birlikte bir dizi belgeyi incelediği görüldü. Surovikin, bir ay önce Putin tarafından Rus Ordusu’nda merkez komutanlığa atanan isimler arasında. Suriye’deki Rus müdahalesi sırasında Halep’te yıkıma yol açan müdahalesi ile tanınan Surovikin, atanmasından bu yana Ukrayna’da füze saldırıları artmış durumda.

Ağır Rus taarruzuna rağmen Moskova birlikleri, Doğu Donetsk ve Güney Kherson bölgelerinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sert direnişini kıramadı.

“MURADOV VE AKHMEDOV RUS KAYIPLARINI GİZLİYOR”

Rus Deniz Piyade Birliği’nin, dört gün süren şiddetli çatışmalarda topçu birliklerine açık hedef olması orduda yıkıcı kayıplara yol açmıştı. 155. Deniz Piyade Tugayı askerleri Putin’e yazdığı mektup ile ‘yetersiz’ generallerinin onlara ‘topçu yemi’ muamelesi yaptığına yönelik şikayetlerde bulundu. Kayıplardan sorumlu tutulan generaller Rustam Muradov ve Zurab Akhmedov’un feci planlamaları sayesinde 300 askerini kaybettikleri mektupta yer alan bilgiler arasında.

Askerler, Rus komutanlarının Donetsk bölgesindeki kargaşayı ‘gizlediklerini’ ve ‘sorumlu tutulma korkusuyla kayıpların sayısını küçümsediklerini’ de iddia etti.

Kherson, 24 Şubat işgalinin ardından Rus kuvvetleri tarafından üzerinde hak iddia edilen ilk Ukrayna şehirlerinden biriydi. Şimdi büyük bir Ukrayna karşı saldırısı beklentisiyle sivillere tahliye emri verilmiş durumda.

“KIŞ GELİRKEN RUSLAR ENERJİ KAYNAKLARINI HEDEF ALIYOR”Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rus birliklerinin tüm işgal altındaki bölgelerden çekilmesi koşuluyla Putin ile görüşmelere açık olduğunu söyleyerek, Donetsk bölgesi ‘tek santimetre’ boyun eğmeyeceklerini açıklamıştı. Öte yandan Zelensky, füze saldırıları ardından 14 bölgede ve başkent Kiev’de yaklaşık 4 milyon insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

Rusya, önümüzdeki aylarda -20 santigrat dereceye kadar düşük olması beklenen kışa yaklaşılan Ukrayna’da enerji altyapısını hedef aldı.

Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın “taarruz durumunda Ukrayna’nın hızlı ilerlemesini önlemek için” kontrol ettiği toprakların derinliklerinde yeni cepheler hazırladığını söyledi.

“RUS İŞGALİ İLE KÜRESEL GIDA FİYATLARI YÜKSELİYOR”

Zelensky salı günü Mısır’daki COP27 İklim Konferansı’na yolladığı mesajında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dünya hükümetlerini iklim değişikliğiyle mücadele çabalarından uzaklaştırdığını belirtti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel enerji kaynakları, gıda fiyatları ve Ukrayna’nın ormanları üzerindeki etkisini vurgulayan Zelensky, “Barış olmadan etkili bir iklim politikası olamaz.” dedi. Zelensky ayrıca, Rusya’nın üç büyük Ukrayna limanına yönelik ablukasını kaldıran ve küresel bir gıda krizini hafifleten Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çağrısında da bulundu.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ROLÜ

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in temmuz ayında aracılık ettiği anlaşma, 19 Kasım’da sona eriyor ve geçen ay Rusya tarafından kısa süreli askıya almasıyla tehlikeye girmişti.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı, tahıl koridoru anlaşmasının daha fazla liman ve mal içerecek şekilde genişletilmesini ve en az bir yıl süreyle yenileme kararının gerekliğini gündeme taşıdı. Fakat Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko salı günü yaptığı açıklamada, Kremlin’in Türkiye ve BM ile olan anlaşmasını uzatıp uzatmama konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya Savaşı, buğday, arpa ve ayçiçek yağı gibi gıdalarda küresel fiyat artışına neden oldu. Tahıl ihracat anlaşmasının yenilenmeden sona ermesi durumunda gıda fiyat artışlarının daha da kötüleştireceği belirtiliyor.