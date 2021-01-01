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Pozlarıyla O Ses’e Damga Vurdu

Pozlarıyla O Ses’e Damga Vurdu
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21 Ekim 2021 - 16:14
Survivor ve O Ses Türkiye programlarında sunuculuk yapan Saadet Özşırkıntı, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Güzel sunucunun paylaştığı birbirinden cesur pozlar, takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

Bir dönem adı Cem Yılmaz’la aşk dedikodularına karışan güzel sunucu Saadet Özşırkıntı,  Survivor ve O Ses Türkiye programları ile yıllardır evlerimize konuk oluyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel sunucu, paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 3

İşte sunucunun çok konuşulan son karesi…

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 4
O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 5

SAADET ÖZŞIRKINTI KİMDİR?

1990 yılında dünyaya gelen Saadet Özşırkıntı, aslen Adanalı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 6

Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde eğitim alan Özşırkıntı, bir dönem dil öğrenmek için İngiltere’de yaşadı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 7

Kariyerine Tv8’de Dünya Listeleri Müzik programını sunarak başlayan güzel, sonrasında Survivor ve O Ses Türkiye gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 8

İşte Saadet Özşırkıntı’nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları…

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 9
O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özşırkıntı cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 10

 

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