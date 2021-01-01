Pozlarıyla O Ses’e Damga Vurdu

Bir dönem adı Cem Yılmaz’la aşk dedikodularına karışan güzel sunucu Saadet Özşırkıntı, Survivor ve O Ses Türkiye programları ile yıllardır evlerimize konuk oluyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel sunucu, paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.
İşte sunucunun çok konuşulan son karesi…
SAADET ÖZŞIRKINTI KİMDİR?
1990 yılında dünyaya gelen Saadet Özşırkıntı, aslen Adanalı.
Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde eğitim alan Özşırkıntı, bir dönem dil öğrenmek için İngiltere’de yaşadı.
Kariyerine Tv8’de Dünya Listeleri Müzik programını sunarak başlayan güzel, sonrasında Survivor ve O Ses Türkiye gibi programlarda da sunuculuk yaptı.
İşte Saadet Özşırkıntı’nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları…