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PKK’ya eş zamanlı ‘uyuyan hücre’ operasyonu!

PKK’ya eş zamanlı ‘uyuyan hücre’ operasyonu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 10:21

PKK/YPG’nin Türkiye’deki hücre istihbarat yapılanmasına yönelik olarak MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 90’a yakın PKK uyuyan hücresinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

PKK/YPG’nin Türkiye’deki hücre istihbarat yapılanmasına yönelik olarak MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 90’a yakın PKK uyuyan hücresinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya’da eş zamanlı olarak başlatılan ‘Uyuyan Hücre’ operasyonu kapsamında şu ana kadar 90’a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyonun taktik düzey ile birlikte, Suriye’deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye’de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

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