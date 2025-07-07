Orban’ın Kızı Rahel’den Türkiye Övgüsü: “Korumaya Bile İhtiyaç Duymadım”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kızı Rahel Orban, tatil için geldiği Türkiye’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rahel Orban, Türkiye’nin kendisi için özel bir yer olduğunu ifade ederek, Türk halkının misafirperverliğini övdü.

Rahel Orban, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde akşam yemeği sonrası eğlenceli vakit geçirdi. Canlı müzik eşliğinde halay çeken Orban, sıcak tavırlarıyla çevresindekilerin ilgisini çekti.

Basın mensuplarının görüntülediği Rahel Orban, Türkiye hakkındaki görüşlerini dile getirdi. “Kendimi Türkiye’de çok güvende hissediyorum. Bu nedenle korumaya ihtiyaç duymadım” diyen Orban, Türkiye’ye duyduğu güveni ve sevgiyi vurguladı.

Rahel Orban ayrıca, Türkiye’ye olan bağının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, “Türkiye çok özel bir yer. Her geldiğimde bu bağı daha fazla hissediyorum” şeklinde konuştu.