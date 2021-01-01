Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı…
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez küvet pozu veren Yiğit, sosyal medyayı da salladı.
Ozan Dolunay’ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay Yiğit yine çok konuşulacak fotoğraflar yayınladı.
Sosyal medya hesabından birbirinde seksi karelerini yayınlayan Yiğit, küvetin içinde poz verdi.
Yiğit, daha sonra tangayla çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaştı.
Sosyal medyada çok konuşulan Yiğit, hayranlarından binlerce beğeni aldı.
İşte, Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’in iddialı küvet pozu…
Pelinay Yiğit, Instagram hesabından paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…