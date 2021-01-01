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Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı…

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı…
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23 Kasım 2021 - 13:29

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı…

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez küvet pozu veren Yiğit, sosyal medyayı da salladı.

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 1

Ozan Dolunay’ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay Yiğit yine çok konuşulacak fotoğraflar yayınladı.

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 2

Sosyal medya hesabından birbirinde seksi karelerini yayınlayan Yiğit, küvetin içinde poz verdi.

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 3

Yiğit, daha sonra tangayla çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaştı.

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 4

Sosyal medyada çok konuşulan Yiğit, hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 5

İşte, Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’in iddialı küvet pozu…

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 6
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 7

Pelinay Yiğit, Instagram hesabından paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 8
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 9
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 10
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 11
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 12
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 13

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 20

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 27

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 37

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten iddialı küvet pozu! Binlerce beğeni topladı… - Sayfa 41

 

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