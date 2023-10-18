Ünlülerden İsrail’e tepki yağdı: Bu bir soykırım!

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail’in Gazze’de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, “Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak… Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Şarkıcı Hadise “Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri burmak bir savaş suçudur. Katliamdır!” açıklamasını yaptı.
Oyuncu Emre Kınay, sözün bittiğini ve insanlığın öldüğünü söyleyerek, “İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail’in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu’nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun” açıklamasını yaptı.
Ezgi Mola, “Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak” dedi.
Oyuncu Pınar Deniz, Filistin’e özgürlük etiketleriyle “Dünya bu zulme neden susuyor” paylaşımını yaptı.
“BU SAVAŞ FALAN DEĞİL, BU BİR SOYKIRIM”
Bergüzar Korel, “Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım” ifadelerini kullandı.
Oktay Kaynarca, paylaşımında “Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir” çağrısında bulundu.
Oyuncu Pelin Akil, “Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Oyuncu Melek Baykal, “Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir. Filistin dualarımız seninle” paylaşımında bulundu.
Burak Özçivit, “Savaşa Hayır” etiketiyle, “Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor. ifadelerini kullandı.
Oyuncu Sinem Kobal, paylaşımında “Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı” dedi.
Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı yayında sanatçıların Filistinlilerin yaşadıklarına sessiz kaldığını belirterek, “Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz” dedi.
Şarkıcı Mustafa Sandal, “İsrail, Gazze’de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
Şarkıcı Cenk Eren, “İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür” yorumunu yaptı.
İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı hastane saldırısına tepki gösterenler arasında ayrıca Nilgün Belgün, Afrra Saraçoğlu, Başar Dizer, Murat Boz, Yasemin Özilhan, Burcu Özberk, Mine Tugay, Gülben Ergen, Derya Uluğ, İrem Derici, Demet Akalın, Simge Sağın, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül yer aldı.