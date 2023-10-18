Ünlülerden İsrail’e tepki yağdı: Bu bir soykırım!

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail’in Gazze’de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, “Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak… Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.