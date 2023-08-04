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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın’ın yorumu olay oldu

Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın’ın yorumu olay oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2023 - 12:32

Sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine son veren oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Boz sevgilisiyle olan pozunu Instagram’da paylaşarak aşkını ilan etti. Alina Boz’un paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan “bomba” bir yorum geldi.

Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 1

Oyuncu Alina Boz, dört yıldır sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Hatta evlenecekleri konuşulan ikili, geçen günlerde ilişkilerine nokta koydu.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 2

Bu ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 3

Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 4

İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz’dan da bir paylaşım geldi.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 5

Evirgen’le gün batımında çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu da böylelikle aşkını ilan etti.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 6

Demet Akalın’dan olay yorum
Alina Boz’un paylaşımı gündem olurken Demet Akalın Umut Evirgen için “Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile” yorumunu yaptı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 7

Alina Boz kimdir?
Rusya’nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 8

7 yaşına kadar Rusya’da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul’a yerleşti.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 9

İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 10

Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında ‘Cesur Hemşire‘ dizisinde ‘Canan‘ karakteriyle yaşadı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 11

‘Aşk 101’ dizisinde ‘Eda’ karakterini canlandırdı

2014 yılında ‘Paramparça‘ dizisinde ‘Hazal‘ karakterine hayat veren başarılı oyucu Alina Boz, 2016 yılında ‘Kaçma Birader‘ sinema filminde ‘Melis Kahveci‘ karakterini oynadı. Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz, Netflix’te yayınlanan ‘Aşk 101‘ dizisinde ‘Eda‘ karakteriyle karşımıza çıktı.

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 12

Yer aldığı diziler
2013-2014 – Cesur Hemşire (Canan)
2014-2017 – Paramparça (Hazal)
2017 – Sevda’nın Bahçesi (Defne)

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 13

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova)
2018-2019 – Elimi Bırakma (Azra Güneş Çelen)
2020 – Aşk 101 (Eda Karacaoğlu)
2021 – Maraşlı (Mahur)
2021 – Aşk 102 (Eda Karacaoğlu)

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Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu - Sayfa 14

Alina Boz’un Instagram’da 4.7 milyon takipçisi bulunmakta.

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