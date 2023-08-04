Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın’ın yorumu olay oldu

Sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine son veren oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Boz sevgilisiyle olan pozunu Instagram’da paylaşarak aşkını ilan etti. Alina Boz’un paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan “bomba” bir yorum geldi.

Oyuncu Alina Boz, dört yıldır sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Hatta evlenecekleri konuşulan ikili, geçen günlerde ilişkilerine nokta koydu.

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Bu ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

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İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz’dan da bir paylaşım geldi.

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Evirgen’le gün batımında çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu da böylelikle aşkını ilan etti.

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Demet Akalın’dan olay yorum

Alina Boz’un paylaşımı gündem olurken Demet Akalın Umut Evirgen için “Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile” yorumunu yaptı.

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Alina Boz kimdir?

Rusya’nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

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7 yaşına kadar Rusya’da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul’a yerleşti.

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İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı.

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Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında ‘Cesur Hemşire‘ dizisinde ‘Canan‘ karakteriyle yaşadı.

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‘Aşk 101’ dizisinde ‘Eda’ karakterini canlandırdı 2014 yılında ‘Paramparça‘ dizisinde ‘Hazal‘ karakterine hayat veren başarılı oyucu Alina Boz, 2016 yılında ‘Kaçma Birader‘ sinema filminde ‘Melis Kahveci‘ karakterini oynadı. Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz, Netflix’te yayınlanan ‘Aşk 101‘ dizisinde ‘Eda‘ karakteriyle karşımıza çıktı.

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Yer aldığı diziler

2013-2014 – Cesur Hemşire (Canan)

2014-2017 – Paramparça (Hazal)

2017 – Sevda’nın Bahçesi (Defne)

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2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova)

2018-2019 – Elimi Bırakma (Azra Güneş Çelen)

2020 – Aşk 101 (Eda Karacaoğlu)

2021 – Maraşlı (Mahur)

2021 – Aşk 102 (Eda Karacaoğlu)

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