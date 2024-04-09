Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi öldü

Denizli Tavas’ta otomobil ile motosiklet çarpışarak şarampole devrildi, 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Fışkınlı idaresindeki otomobil, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı şeritteki 18 yaşındaki Yusuf Yusmak’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan 13 yaşındaki Yavuz Yamuç olay yerinde hayatını kaybetti.