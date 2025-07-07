Güney Kore Halkına Devletten 150 Bin Won Destek

Güney Kore hükümeti, vatandaşlara yönelik kapsamlı bir ekonomik destek programını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, ülkede ikamet eden tüm vatandaşlara karşılıksız para dağıtılacak.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Kore’de 18 yaş üstü tüm bireyler, 150 bin won (yaklaşık 110 dolar) tutarında ödeme alacak. Dağıtım süreci 21 Temmuz ile 12 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden kesimler için ise destek miktarı artırıldı. Yoksul bireyler ve yalnız ebeveynler 300 bin won, sosyal yardım alanlar ise 400 bin won ödeme alacak.

Ayrıca başkent Seul dışında ikamet edenlere ek olarak 30 bin won, nüfusu azalan bölgelerde yaşayanlara ise 50 bin won daha verilecek. Sonbaharda yapılacak ikinci ödemeyle birlikte, düşük gelirli vatandaşlara 100 bin won daha dağıtılacak.

Yabancı uyruklu kişiler genel olarak programa dahil edilmese de, kalıcı oturum iznine sahip olanlar, evlilik yoluyla ülkeye gelen göçmenler ve mülteciler bu destekten yararlanabilecek.

Tüm bu yardımlar, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından onaylanan 31.8 trilyon wonluk ek bütçeyle finanse edilecek.

Ekonomik teşvik paketinin, hem halkın alım gücünü artırmayı hem de iç talebi canlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.