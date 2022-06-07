Kylie Jenner’in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! “Ne yaptın sen öyle”

Genç yaşta adını milyarderler arasına yazdıran Kardashianlar’ın en küçüğü Kylie Jenner, ilginç bikini üstüyle adından söz ettirdi. Paylaşımı gören herkes Kylie Jenner’ı çıplak zannetti.

Kendi kozmetik markasını kurarak adını milyarderler arasına yazdıran Kylie Jenner bir yandan da sosyal medyaya paylaşımlarıyla damga vuruyor.

Kozmetik markasının yanı sıra bikini serisiyle de piyasaya adım atan Kylie kısa bir süre önce doğum yapmıştı.

Kilolarından kurtulan şov yıldızı yazın da gelmesiyle adeta bikini şov yapıyor.

Kylie Jenner ten rengi üzerinde göğüs detayı olan bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu. “Meme ucunu serbest bırakın” notuyla pozlarını paylaşan ünlü yıldızı görenler ilk başta çıplak sandı.

“Çıplak Bikini” olarak adlandırılan bu tasarım Fransız moda evinin stilist Lotta Volkova ile yaptığı iş birliğinin bir parçası ve 325 dolara satılıyor.