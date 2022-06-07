Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kylie Jenner’in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! “Ne yaptın sen öyle”

Kylie Jenner’in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! “Ne yaptın sen öyle”
9 views
07 Haziran 2022 - 16:02

Genç yaşta adını milyarderler arasına yazdıran Kardashianlar’ın en küçüğü Kylie Jenner, ilginç bikini üstüyle adından söz ettirdi. Paylaşımı gören herkes Kylie Jenner’ı çıplak zannetti.

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 1

Kendi kozmetik markasını kurarak adını milyarderler arasına yazdıran Kylie Jenner bir yandan da sosyal medyaya paylaşımlarıyla damga vuruyor.

123

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 2

Kozmetik markasının yanı sıra bikini serisiyle de piyasaya adım atan Kylie kısa bir süre önce doğum yapmıştı.

223

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 3

Kilolarından kurtulan şov yıldızı yazın da gelmesiyle adeta bikini şov yapıyor.

323

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 4

Kylie Jenner ten rengi üzerinde göğüs detayı olan bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu. “Meme ucunu serbest bırakın” notuyla pozlarını paylaşan ünlü yıldızı görenler ilk başta çıplak sandı.

423

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 5

“Çıplak Bikini” olarak adlandırılan bu tasarım Fransız moda evinin stilist Lotta Volkova ile yaptığı iş birliğinin bir parçası ve 325 dolara satılıyor.

523

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 6

İşte o paylaşımlar…

623

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 7

723

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 8

823

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 9

923

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 10

1023

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 11

1123

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 12

1223

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 13

1323

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 14

1423

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 15

1523

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 16

1623

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 17

1723

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 18

1823

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 19

1923

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 20

2023

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 21

2123

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 22

2223

Kylie Jenner'in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! "Ne yaptın sen öyle" - Sayfa 23

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadıİrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı
Ebru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktıEbru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu’nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! ‘Kaya’ emojisiyle paylaştıHande Sarıoğlu’nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! ‘Kaya’ emojisiyle paylaştı
İzlenme rekoru kıran Bergen’de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu…İzlenme rekoru kıran Bergen’de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu…
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Liseli öğrencilere ‘Kuran’a tekme soruşturması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Baytan iddialı dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kylie Jenner’in paylaşımını gören herkes çıplak zannetti! “Ne yaptın sen öyle”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu’nun göbeği açık spor paylaşımı olay yarattı! ‘Kaya’ emojisiyle paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzlenme rekoru kıran Bergen’de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜSİAD ‘enflasyonda’ Bakan Nebati ile ters düştü! ‘Gerekirse taviz verilmeli…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk etti
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar, Euro ve altında son durumHaziran 7, 2022-10:55 am
Türkiye’de bireysel silahlanma yüzde 100 arttıHaziran 7, 2022-10:43 am
Tokat’ta deprem mi oldu?Haziran 7, 2022-10:08 am
Tokat’ta depremHaziran 7, 2022-9:54 am
Kadın futbolunda tarihe geçecek olay! Sahadaki futbolcu kadın mı, erkek mi tartışmasıHaziran 7, 2022-9:50 am
İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak alarmı!Haziran 7, 2022-9:48 am
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıHaziran 6, 2022-3:36 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !