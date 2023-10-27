Öksürüğü kesilmeyenlerin dikkatine

ŞİFA DEPOSU SARIMSAK KÜRMALZEMELER2 su bardağı süt1 su bardağı su10 diş sarımsakBalHAZIRLANIŞISarımsak kabuklarını soyun ve sarımsakları iyice yıkayın.Yıkanan sarımsakları iri iri doğrayın.Tencere içine sütü, suyu ve sarımsakları koyun, orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın.Karışım kaynamaya başladıktan sonra altını kapatın.Süzgeç yardımıyla sarımsakları ayırın ve karışımı ılımaya bırakın.Ilıyan karışımın içine bal ilave ederek tüketebilirsiniz.SARIMSAK SÜTÜ KÜRÜ YARARLARISarımsak sütü kürünün kuru öksürük ve grip karşıtı olmasının dışında daha birçok faydası bulunuyor.
Akneleri giderip, cildin güzelleşmesine destek veriyor.Saçları besliyor, saçların uzamasına etki ederek saçın parlamasına katkı sağlıyor.Vücutta bulunan toksinlerin karaciğerden atılmasına destek sağlıyor.Karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanması hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılıyor.Sindirim ve kabızlık problemlerinin azalmasına yardımcı oluyor.Kalp damar sağlığının korunmasını sağlıyor.Kolesterol seviyesinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.Zatürre hastalığından vücudu koruyor.Uykusuzluk probleminin azalmasına etki ediyor.
Kireçlenmenin neden olduğu ağrılar ve eklem ağrılarının azalmasına katkı sağlıyor.Zayıflamaya yardımcı olarak ödemin vücut dışına atılmasını sağlıyor.Bağırsak parazitlerinin temizlenmesi üzerinde etkili.Sarılık tedavisine yardımcı oluyor.Kadınlarda doğurganlık oranının artmasına destek veriyor.