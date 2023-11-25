Ödül oyununu kazanan isim belli oldu

Masterchef’te ödül oyunu oynandı. Ödül oyunun iki etapta yapıldı. İlk etapta yarışmacılar birebir düello yaptılar. Düelloyu kazananlar ikinci turda ödül almak için rekabet ettiler. En iyi yemeği yapan ise ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNU
Masterchef’te ödül oyunun ilk etabında yarışmacıların öğretmenleri geldi. Düellonun ilk turunda 4 yarışmacı başlangıç, 4 yarışmacı ana yemek ve 4 yarışmacı ise tatlı tabağı hazırladı.
Düello eşleşmeleri şöyle oldu;
Cemre-Tolga:
Kazanan: Tolga
Alican-Batuhan:
Kazanan: Batuhan
Esra-Eren
: Kazanan: Esra
Dilara-Kıvanç
: Kazanan: Dilara
Hasan-Sergen
: Kazanan: Hasan
Barbaros-Tahsin
: Kazanan: Barbaros
Düelloyu kazananlar ise 2.turda ödülü kazanmak için rekabet ettiler. Ödül oyunu kazanan isim ise Hasan oldu.
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