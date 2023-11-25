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Ödül oyununu kazanan isim belli oldu

Ödül oyununu kazanan isim belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Kasım 2023 - 17:30
Masterchef’te ödül oyunu için yarışmacılar rekabet ettiler Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle yarışmacıların öğretmenleri sürpriz yapıp stüdyoya geldiler. Masterchef’te ödül oyunun 2.turunda en iyi yemeği yapan ödülü kazandı.

Ödül oyununu kazanan isim belli oldu - Sayfa 1

Masterchef’te ödül oyunu oynandı. Ödül oyunun iki etapta yapıldı. İlk etapta yarışmacılar birebir düello yaptılar. Düelloyu kazananlar ikinci turda ödül almak için rekabet ettiler. En iyi yemeği yapan ise ödülün sahibi oldu.

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Ödül oyununu kazanan isim belli oldu - Sayfa 2

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNU
Masterchef’te ödül oyunun ilk etabında yarışmacıların öğretmenleri geldi. Düellonun ilk turunda 4 yarışmacı başlangıç, 4 yarışmacı ana yemek ve 4 yarışmacı ise tatlı tabağı hazırladı.

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Ödül oyununu kazanan isim belli oldu - Sayfa 3

Düello eşleşmeleri şöyle oldu;

Cemre-Tolga:
Kazanan: Tolga
Alican-Batuhan:
Kazanan: Batuhan
Esra-Eren
: Kazanan: Esra
Dilara-Kıvanç
: Kazanan: Dilara
Hasan-Sergen
: Kazanan: Hasan
Barbaros-Tahsin
: Kazanan: Barbaros

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Ödül oyununu kazanan isim belli oldu - Sayfa 4

Düelloyu kazananlar ise 2.turda ödülü kazanmak için rekabet ettiler. Ödül oyunu kazanan isim ise Hasan oldu.

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