Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti…

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 46 yaşındaki oyuncu 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.