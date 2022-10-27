Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti…

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 1 ayda 10 kilo vererek fit bir görüntüye kavuştu. İkinci Bahar, Asmalı Konak gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu bacak ve göğüs dekoltesi olan elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Fit haliyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay paylaşıma bakın ne yazdı.
Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 46 yaşındaki oyuncu 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.
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Fit görüntüsüyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
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Nurgül Yeşilçay’ın peş peşe yayınladığı karelere beğeni yağarken güzel oyuncu paylaşımlarından birine “Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun” dedi.
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NURGÜL YEŞİLÇAY NASIL ZAYIFLADI?
Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını “16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum” sözleriyle açıklamıştı.
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Oyuncu ayrıca haftada 3 günde spor yapıyor.
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