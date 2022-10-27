Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti…

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti…
2 views
27 Ekim 2022 - 17:37
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 1 ayda 10 kilo vererek fit bir görüntüye kavuştu. İkinci Bahar, Asmalı Konak gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu bacak ve göğüs dekoltesi olan elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Fit haliyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay paylaşıma bakın ne yazdı.
Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 1

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 46 yaşındaki oyuncu 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

120

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 2

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

220

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 3

Nurgül Yeşilçay’ın peş peşe yayınladığı karelere beğeni yağarken güzel oyuncu paylaşımlarından birine “Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun” dedi.

 

320

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 4

NURGÜL YEŞİLÇAY NASIL ZAYIFLADI?
Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını “16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum” sözleriyle açıklamıştı.

420

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 5

Oyuncu ayrıca haftada 3 günde spor yapıyor.

520

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 6

620

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 7

720

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 8

820

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 9

920

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 10

1020

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 11

1120

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 12

1220

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 13

1320

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 14

1420

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 15

1520

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 16

1620

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 17

1720

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 18

1820

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 19

1920

Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti... - Sayfa 20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerini yosun kaplattı! Nihal Candan soyunup paylaştıÜzerini yosun kaplattı! Nihal Candan soyunup paylaştı
Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi…Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi…
Roman Abramoviç İstanbullu olduRoman Abramoviç İstanbullu oldu
İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’daİbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üzerini yosun kaplattı! Nihal Candan soyunup paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! 1 ayda 10 kilo vermişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Ersoy: Ülkemize gelen yolcu 40 milyon, gelir 35 milyar dolar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahte komiser yardımcısı yakalandı! Oyunu böyle bozuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Cam tavanlar yıkılsın’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turizmde üçüncü çeyrek geliri 17,9 milyar dolar oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi… O anları su altı kamerasıyla kaydetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !